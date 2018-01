La Taiwan Excellence Latina liquida la questione BCC Castellana Grotte in poco più di un’ora e riporta la vittoria al PalaBianchini nella 15ma giornata della Superlega UnipolSai, seconda del girone di ritorno. Una gara a senso unico con i padroni di casa che hanno impresso subito il loro ritmo di gioco senza far mai entrare in partita Castellana. Tutti i fondamentali a favore dei pontini a iniziare dagli ace (6-1), i muri (6-1), per finire con l’attacco chiuso con il 60% di efficienza contro il 42%. Già domenica alle 18 si torna a giocare al PalaBianchini con la BioSì Indexa Sora.

Taiwan Excellence Latina - BCC Castellana Grotte 3-0 (25-16, 25-15, 25-20)

Taiwan Excellence Latina: Sottile 0, Maruotti 10, Rossi 8, Starovic 15, Savani 15, Gitto 7, De Angelis (L), Shoji (L), Ishikawa 0, Huang 0, Corteggiani 1. N.E. Le Goff, Kovac. All. Di pinto.

BCC Castellana Grotte: Paris 1, Moreira 11, De Togni 3, Tzioumakas 8, Canuto 5, Ferreira Costa 3, Pace (L), Cavaccini (L), Rossatti 2, Garnica 0, Ferraro 1. N.E. Zauli, Cazzaniga, Hebda. All. Lorizio.

ARBITRI: Turtu’, Pasquali.

NOTE - durata set: 21’, 22’, 26’; tot: 69’. Spettatori: 949. MVP: Savani