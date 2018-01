Il 2018 del Lagaris Volley Volano in serie B2 si aprirà domani sera con la trasferta in casa delle veronesi del Vtv Verona. Un impegno non semplice per la squadra di coach Marco Angelini, che dopo la sosta invernale si ritufferà nel campionato nazionale di serie B2 con la trasferta ostica in casa della quinta forza del girone C.

In casa Lagaris Volley Volano sarà importante, soprattutto, togliersi subito di dosso questo periodo di stop forzato e ritrovare subito, fin da domani sera, quel livello e quella qualità di gioco che hanno permesso di arrivare a Natale al primo posto della classifica a braccetto con le bergamasche del Lemen. Questa prima giornata del 2018 aprirà anche il rush finale di questo girone d’andata, con le lagarine chiamate dopo la trasferta di domani a Pescantina a confrontarsi con il San Vitale Montecchio Maggiore sabato prossimo a Volano quindi nuovamente nel veronese sabato 20 gennaio, contro lo Spakka Volley. Tre partite che permetteranno alla compagine di Marco Angelini di arrivare al giro di boa restando nelle primissime posizioni della classifica.