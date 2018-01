Delta Informatica Trentino nella tana della capolista Ubi Banca San Bernardo Cuneo. Domani (ore 17) la prima giornata del girone di ritorno di serie A2

Il 2018 della Delta Informatica Trentino si aprirà con il botto. Domani pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 17), infatti, le gialloblù di Nicola Negro torneranno in campo per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie A2 femminile affrontando in trasferta la corazzata Ubi San Bernardo Cuneo. Le piemontesi hanno chiuso il girone d’andata in vetta alla classifica a quota 38 punti con un punto di vantaggio su Mondovì e con quattro lunghezze di margine su Trento, che attualmente occupa la quinta posizione. Un match, dunque, particolarmente importante per le gialloblù, che in caso di risultato positivo potrebbero compiere un altro passo verso il vertice.

QUI DELTA INFORMATICA TRENTINO. A cavallo tra il 2017 e il 2018, grazie anche al turno di riposo osservato il 30 dicembre in concomitanza con l’ultimo impegno del girone di andata, la squadra ha potuto preparare nel dettaglio la trasferta al Pala Ubi Banca nonostante un virus influenzale che ha colpito diverse atlete della rosa abbia creato qualche grattacapo al tecnico trentino Nicola Negro.

«In questi giorni abbiamo lavorato bene cercando di sfruttare al meglio questo breve periodo di tempo senza incontri ufficiali – spiega Nicola Negro, tecnico della Delta Informatica Trentino – Siamo consapevoli, come conferma anche la classifica, che l’avversaria che andremo ad affrontare sarà di primissima fascia e per questo servirà una prestazione pressoché impeccabile per poter uscire dal campo con un risultato positivo. Alcune ragazze sono state debilitate da un virus influenzale ma sono tuttavia fiducioso di poterle recuperare in tempo per essere della partita».

QUI UBI BANCA SAN BERNARDO CUNEO. Una neo promossa che in estate ha fatto davvero le cose in grande, assicurandosi atlete del calibro dell’opposto Vanzurova, fresca vincitrice dell’A2 a Filottrano, della laterale Maria Segura, ex Trento e nella passata stagione a Monza in A1, della regista Ludovica Dalia, alzatrice con nove stagioni di A1 alle spalle, della centrale Mastrodicasa, lo scorso anno promossa nella massima serie con Pesaro e del libero Bruno, al ritorno di A2 dopo cinque esperienze consecutive in A1, l’ultima delle quali a Bolzano. Il girone d’andata delle cuneesi è stato particolarmente positivo con 12 successi ottenuti nelle prime 16 gare disputate.

I PROBABILI SESTETTI. Con l’organico al completo Negro dovrebbe affidarsi allo starting six visto all’opera nella maggior parte delle occasioni, con Moncada al palleggio, Kiosi opposto, Dekany e Fiesoli in posto-4, Fondriest e Moretto al centro della rete e Zardo libero. Salvagni, lo scorso anno sulla panchina del Neruda Bolzano, risponderà probabilmente con Dalia in regia, Vanzurova opposto, Segura e Borgna laterali, Mastrodicasa e Bertone al centro e Bruno libero.

CURIOSITÀ. Quello in programma domani pomeriggio a Cuneo sarà il secondo incrocio tra queste due società. L’unico precedente si riferisce infatti al match d’andata giocato ad inizio ottobre al Sanbàpolis, quando le gialloblù riuscirono nell’impresa di sconfiggere Cuneo al tie break. Attesa ex della gara sarà la schiacciatrice iberica Maria Segura, in forza alla Delta Informatica Trentino nella stagione 2015/2016.

ARBITRI. I direttori di gara del match tra Ubi Banca San Bernardo Cuneo e Delta Informatica Trentino saranno Angelo Santoro e Giuseppe Maria Di Blasi.

RADIO, TV E INTERNET. Chi non potrà seguire la gara dagli spalti del Pala Ubi Banca potrà farlo tramite internet. Gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo (www.legavolleyfemminile.it). La Lega Pallavolo offre inoltre la pratica e utilissima applicazione “Livescore Lega Volley Femminile” grazie alla quale si possono seguire i risultati in diretta di tutte le partite. Ovviamente saranno costantemente aggiornati anche i canali social della Delta Informatica Trentino: sulla nostra pagina facebook ufficiale, all’indirizzo www.facebook.com/trentino.rosa, potrete seguire la diretta streaming del match.