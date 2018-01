Il Mosca Bruno Bolzano torna con in tasca un punto prezioso dallo scontro diretto andato in scena a Lagonegro. A Lauria, in Basilicata, contro la Geosat Geovertical va in scena una partita tiratissima e molto combattuta, nella quale alla fine la spuntano i padroni di casa solamente sul filo di lana. Partita con alcuni alti e bassi da ambedue le parti, con i bolzanini che devono accontentarsi di un punticino dopo aver giocato una grande pallavolo per tre set. Poi, nel quarto parziale, pur partendo male gli altoatesini sono comunque riusciti a riportarsi a soli tre punti dal successo pieno, salvo dover incassare la definitiva rimonta dei padroni di casa sul più bello.

Con questo risultato il Mosca Bruno Bolzano è ad un passo dalla matematica conferma di partecipare alla seconda fase del torneo (nei mesi di febbraio e marzo) nel girone C, quello che metterà in palio la salvezza ma decreterà anche le cinque retrocessioni nel campionato di serie B.

Con 8 punti di ritardo dall’ottava posizione, l’ultima che porta al girone B, a tre giornate dal termine di questa prima fase e con nove punti ancora a disposizione, i ragazzi di Burattini devono soprattutto cercare in queste ultime tre gare di raccogliere quanti più punti possibili da portarsi nella seconda fase.