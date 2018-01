Esordio in Top16 pazzesco dell'Aquila basket: in un PalaTrento non particolarmente pieno con meno di 1.500 spettatori, i ragazzi di Buscaglia sotto anche di 18, e di 11 all'intervallo, hanno saputo rimontare trascinata da un formidabile Dustin Hogue (27 punti) e battere il Cedevita Zagabria 83-72

Brutte notizie per la Dolomiti Energia che tra pochi minuti sarà in campo per il priumo turno delle Top 16 di Eurocup. Contro il Cedevita Zagabria non sarà infatti in campo Dominique Sutton, che nell'allenamento di rifinitura è rimasto vittima di uno stiramento alla coscia sinistra.

