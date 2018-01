Si scrive SuperLega UnipolSai, si legge il Campionato più bello del mondo. La grande pallavolo della massima serie torna a incantare gli appassionati anche nel 2018 con la 2a giornata di ritorno della Regular Season, in programma giovedì 4 gennaio. Il calendario prevede 7 match concentrati alle 20.30. Diretta su RAI Sport + HD per Cucine Lube Civitanova – Bunge Ravenna, su Lega Volley Channel le altre partite. I Block Devils campioni d’inverno ripartono tra le mura amiche con la Calzedonia Verona. Nel menù della giornata anche il derby tra i Club lombardi.





Bunge Ravenna - Cucine Lube Civitanova. Sfida impegnativa per entrambe le formazioni. Se si contano i precedenti a dominare sono i marchigiani (18-7), ma in stagione il team romagnolo, sesto a braccetto con Padova dopo il successo a Piacenza nel derby, ha fornito le prove sue migliori al Pala De Andrè interpretando a lungo il ruolo di sorpresa del torneo. Gli ospiti, battuti al tie break a Bari dalla matricola Castellana Grotte e detronizzati da Perugia, vogliono rifarsi.

Sir Safety Conad Perugia - Calzedonia Verona. Su 23 incroci il sestetto umbro ha piegato 17 volte il sodalizio veneto cadendo in sole 6 occasioni. Il colpo di coda con cui i Block Devils hanno espugnato la Kioene Arena il 30 dicembre soffiando lo scettro di regina d’inverno a Civitanova è un segnale importante. Così come il quarto posto con una gara in meno è un’indicazione significativa per gli scaligeri, che il 25 gennaio dovranno recuperare la sfida contro Latina.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Wixo LPR Piacenza. Ventisettesima sfida in Serie A tra il team calabrese e la formazione emiliana, che si è imposta in 20 occasioni negli scontri diretti. I padroni di casa nell’ultimo match del 2017 hanno tenuto testa ai campioni d’Italia per 2 set imponendo il momentaneo 1-1, ma hanno finito la benzina sul più bello. Gli ospiti sono noni in classifica e hanno dovuto digerire la sconfitta casalinga di fine anno nel derby contro Ravenna.

Diatec Trentino - Kioene Padova. La formazione gialloblù è riuscita a difendere l’onore del PalaTrento 23 volte su 27 sfide con i patavini, sesti in coabitazione con Ravenna. Un dato eloquente sul tasso di difficoltà della gara per gli ospiti, che dopo l’exploit a Modena e un inizio positivo alla Kioene Arena contro Perugia si sono visti rimontare dalla corazzata umbra. I trentini, capaci di espugnare il PalaYamamay al fotofinish in rimonta, sono risaliti al quinto posto con la settima vittoria di fila in Regular Season.

Azimut Modena - Biosì Indexa Sora. Le quattro sfide tra emiliani e volsci sono sempre state a senso unico, con il sodalizio modenese che ha inflitto tutte sconfitte nette al collettivo avversario senza concedere nemmeno un set. In classifica ci sono 27 lunghezze di differenza tra i padroni di casa, terzi dopo il blitz da 3 punti al PalaFlorio contro Castellana Grotte, e gli ospiti, che dopo la prima vittoria nel torneo, centrata in Calabria, sono caduti in casa con Monza.

Gi Group Monza - Revivre Milano. Derby lombardo in Brianza. A rendere più intrigante la sfida è lo stallo tra le due formazioni, che si sono incontrate 10 volte raccogliendo 5 vittorie a testa. I padroni di casa, decimi, sono attesi ad uno sprint. Impresa ardua, visto che la Revivre, ottava dopo lo stop al tie break nel quartier generale di Trento, vuole far sua una sfida che va al di là della classifica.

Taiwan Excellence Latina - BCC Castellana Grotte. Nei cinque precedenti i pugliesi si sono imposti quattro volte, una sola i pontini. I padroni di casa, fermi all’undicesimo posto in classifica, complice lo slittamento al 25 gennaio del match della prima di ritorno a Verona, non vogliono steccare il confronto con la penultima della classe. La formazione di Pino Lorizio ha perso in 3 set il match interno con Modena, ma ha chiuso in crescita la gara, cedendo solo ai vantaggi. Penultima a 7 punti, la BCC ha una sola lunghezza di vantaggio su Sora.