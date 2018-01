Nella rosa della Nazionale Italiana Under 18 che fra giovedì 4 e sabato 6 gennaio disputerà a Martina Franca il torneo di qualificazione all’Europeo 2018 di categoria trova spazio anche un giocatore del Settore Giovanile di Trentino Volley.

Lo schiacciatore gialloblù Francesco Leoni, punto di forza della Diatecx Trentino Under 18 che disputa anche il campionato regionale di Serie C (già vincitore del titolo di mvp del Trofeo delle Regioni 2017) è stato infatti selezionato dal tecnico Federale Vincenzo Fanizza per disputare l’appuntamento che assegna un solo posto per la rassegna continentale che si giocherà poi ad aprile fra Zlin (Repubblica Ceca) e Puchov (Slovacchia).

Nella gruppo degli azzurrini invece non ha trovato posto lo schiacciatore Alessandro Michieletto, che però ha svolto tutti i collegiali fra metà dicembre 2017 ed inizio gennaio 2018 con la squadra. Gli altri undici convocati sono Magalini (Verona), Dal Corso e Stefani (Club Italia), Catania, Disabato, Scardia e Cianciotta (Castellana Grotte), Ferrato e Gottardo (Padova), Gianotti (Monza) e Porro (Volley Treviso).

L’Italia esordirà a Martina Franca il 4 gennaio contro la Danimarca (ore 18.30), per poi affrontare il 5 gennaio la Svizzera (ore 18.30) e infine la Finlandia (ore 18.30) il 6 gennaio.