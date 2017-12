Come da tradizione, la SuperLega di pallavolo non si ferma durante le festività natalizie e nel giorno di Santo Stefano propone l’ultimo turno del girone d’andata di regular season 2017/18, il tredicesimo assoluto.

La Diatec Trentino anche in questo caso potrà disputare davanti al proprio pubblico l’impegno previsto per lunedì 26 dicembre, ricevendo la visita della Gi Group Monza. Fischio d’inizio fissato per le 18.15; diretta RAI Sport + HD e Radio Dolomiti.

Dopo oltre tre settimane di assenza, caratterizzate da quattro lunghe trasferte (nell’ordine, Maaseik, Vibo Valentia, Frosinone e Kedzierzyn-Kozle) i gialloblù torneranno a disputare, proprio nell’appuntamento post natalizio di campionato, un match di fronte al proprio pubblico, con la volontà di riconquistare subito il successo per chiudere nel miglior modo possibile la fase ascendente di regular season.

Con 19 punti e l’ottava posizione in classifica (ad una sola lunghezza di distanza dalla quinta), la posta in palio ha un peso specifico notevole, anche perché il programma della giornata prevede lo scontro diretto Piacenza-Verona ed impegni non agevoli per chi precede la Diatec Trentino (Padova giocherà a Modena, Ravenna andrà a Perugia).

«È un match molto importante, ci offrirà un’ulteriore opportunità per raddrizzare la nostra graduatoria – afferma l’allenatore Angelo Lorenzetti - Sarà necessario avere il giusto approccio alla gara, per vincere il primo set. Insisto spesso su questo concetto ma lo faccio perché in campionato al PalaTrento non ci è mai riuscito di farlo.

Dovremo quindi essere bravi e carichi sin dalle prime battute ed essere in grado di lottare anche qualora la frazione si protraesse sino ai vantaggi. Lo sottolineo perché sicuramente Monza non ci renderà la vita facile; i nostri avversari hanno sin qui svolto un percorso simile al nostro, trovando difficoltà all’inizio».