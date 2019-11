Ieri è stata inaugurata a «ModenaFiere» l’edizione numero 26 di «Skipass», il salone del turismo e degli sport invernali. Presente anche «Corty», la mascotte dei Campionati del mondo di sci alpino del 2021, in scena a Cortina d’Ampezzo dall’8 al 21 febbraio. Ad accompagnarla la «scheggia» di Bergamo, ovvero Sofia Goggia, Ambassador di Cortina2021. La campionessa azzura è salita sul palco di «ModenaFiere» (Padiglione A) assieme ad Alberto Ghezze, suo ex allenatore e attuale Sport & Race Director di Fondazione Cortina2021, al quale la Goggia è legata da un profondo rapporto di stima, rispetto e amicizia.

La mascotte Corty, scoiattolo rosso, è stata presentata ufficialmente questo pomeriggio, dopo aver fatto capolino per la prima volta tra il pubblico già lo scorso fine settimana a Soelden, in occasione dell’apertura della stagione di Coppa del Mondo. Nella località austriaca Corty è stato presentato al Forum Alpinum dall’amministratore delegato di Fondazione Cortina2021, Valerio Giacobbi.

A ModenaFiere, al «debutto» di Corty non poteva mancare, oltre alla Goggia, anche l’altro Ambassador di Cortina2021, ovvero Kristian Ghedina. I due sono stati affiancati da Dario Bertè, amministratore delegato di Giochi Preziosi. La mascotte trae il suo nome dallo storico simbolo che compare nel logo turistico di Cortina d’Ampezzo ed è vestita da sciatore alpino, con il pettorale dei prossimi Campionati del Mondo. Farà da padrone di casa in moltissimi appuntamenti in programma nella «Regina delle Dolomiti», a cominciare dal Fashion Weekend di dicembre.