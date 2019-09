Conclusa una stagione esaltante per la squadra del Comitato Trentino Fisi di skicross, che ha portato ben 6 medaglie tricolori, importanti piazzamenti e ben 5 atleti trentini inseriti nelle nazionali della disciplina, compreso pure l’allenatore referente, da poche settimane è partito un nuovo cammino per la squadra provinciale, completamente rinnovata. Disciplina che è fra quelle olimpiche e per i tanti giovani inseriti rappresenta un'interessante opportunità.

Il responsabile di settore Giampiero Vinante, assieme al direttore tecnico Dario Dellantonio, nei mesi e si sono messi al lavoro per creare il team skicross 2.0, che punta sui giovani e assoldando un nuovo allenatore.

«Abbiamo pensato – spiega Vinante – di contrattualizzare un giovane con un’esperienza importante nelle discipline veloci, che per anni è stato atleta del Comitato Trentino del settore sci alpino sfiorando la convocazion e in azzurro. Si tratta del tionese Matteo Battocchi che si è messo a disposizione con entusiasmo e grande passione e sono certo che imposterà un lavoro di preparazione e tecnico che ci darà molte soddisfazioni».

A sono stati programmati alcuni stage di selezione in ghiacciaio con i giovani sciatori che si erano messi in evidenza lo scorso anno in gare di questa disciplina, arrivando a formare un team che sarà composto da 7 atleti, dei quali 4 ragazze e 3 ragazzi. Il programma prevede una serie di allenamenti autunnali, quindi in inverno la partecipazione ad alcune gare Fis e di Coppa Europa per i più meritevoli.

La nuova squadra del Comitato Trentino di skicross è composta dalle ragazze Nathalie Bernard (Ski team Fassa), Giorgia Graifemberg (Sporting Campiglio), Rebecca Paoli (Val di Fiemme Ski Team), Andrea Chesi(Sporting Campiglio ), quindi dai ragazzi Jannes Debertol (Ski Team Fassa), Silvio Delugan (Us Dolomitica) e Samuele Cheller (Agonistica del Baldo).