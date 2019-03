Beatrice Sola è argento tricolore

Beatrice Sola è subito da medaglia ai Campionati Italiani Children apertisi ieri con gli slalom speciali sulle nevi altoatesine di Sarentino. Nello slalom riservata alla categoria allieve la bondonera portacolori del Falconeri SkiTeam ha infatti staccato il secondo tempo assoluto alle spalle della sola bresciana Ludovica Loda che l’ha preceduta di 1”78 al termine di una prova letteralmente dominata dalla lombarda dello sci club Val Palot.



Un risultato importante per la quindicenne trentina che pochi giorni fa si era messa in luce anche sulle nevi di Folgaria in occasione dell’Alpe Cimbra Children Cup, quando aveva saputo conquistare il podio nella selezione nazionale per poi chiudere in quarta posizione la sfida internazionale. Da podio a podio dunque per Beatrice, già eccellente protagonista in passato della rassegna tricolore under 16, pure nella categoria ragazze (under 14).

Ma le soddisfazioni di giornata non finiscono qui per il giovane movimento trentino, perchè nella stessa gara la campigliana Francesca Gatta (Agonistica Campiglio ValRendena) ha saputo inserirsi al quinto posto, mancando di poco più di un secondo l’appuntamento con il podio, mentre scorrendo la classifica si trova anche il 22° posto di Desiree Baitella (Agonistica Campiglio ValRendena). Successo dello Sci Club Val Palot anche al maschile grazie a Federico Romele che ha superato il figlio d’arte Edoardo Saracco e Stefano Pizzato, mentre in chiave trentina la giornata non è stata particolarmente felice, con Simone Pisoni (Campiglio Ski Team) 36°.



Oggi il programma della rassegna tricolore Children proseguirà con i giganti della categoria allievi e con i superG ragazzi, domani quindi spazio agli slalom Ragazzi per arrivare a giovedì con il superG allievi ed il gigante ragazzi, prima della giornata conclusiva a base di skicross di venerdì.



PASSO SAN PELLEGRINO - Ma la giornata di ieri ha riservato un’altra medaglia al movimento nostrano, con il bronzo di Luca Isabella nel gigante dei Campionati Italiani Aspiranti (under 18) apertisi a Passo San Pellegrino con l’organizzazione dello Sci Club 2000 di Falcade. Tra le porte larghe del gigante, il diciassettenne veneziano tesserato per lo Ski Team Fassa si è arreso solamente di fronte a Filippo Della Vite (2’19”67) e Giovanni Franzoni che l’hanno preceduto rispettivamente di 0”26 e 0”10. Nella stessa gara, sesto posto per il fiemmese Davide Seppi (Fiemme Ski Team, (+2”13), con Edorardo D’Amico (Agonistica Campiglio ValRendena) ottavo e Tommaso Zanella (Sporting Campiglio) decimo. Domani sulla pista La Volata saranno in palio i titoli assoluti, junior e aspiranti di discesa libera e quello aspiranti di slalom maschile.