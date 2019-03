Amiche-nemiche per pochi giorni, quelli che, da domani a domenica, decideranno l’assegnazione della Coppa del Mondo di biathlon. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, reduci dai fasti e dalle medaglie conquistate ai Mondiali di Oestersund, arrivano all’ultimo appuntamento della stagione a Oslo appaiate in vetta alla classifica generale di Cdm e da domani si giocheranno la sfera di cristallo con Marte Olsbu Roeiseland e Anastasiya Kuzmina.



Sulla celebre collina di Holmenkollen le due azzurre arrivano con i favori del pronostico: hanno 852 punti (anche se la Vittozzi deve scartare al momento 28 punti e la Wierer 36), contro i 753 (con 11 punti da scartare) della norvegese e i 724 punti della slovacca (con 5 punti da scartare). Tre le gare in programma: giovedì sprint, sabato pursuit e domenica mass start femminile. «La pista di Oslo - spiega la Vittozzi - è una delle mie preferite, le condizioni sono abbastanza buone perchè c’è sole da quando siamo arrivati. Spero solamente di divertirmi e non pensare a ciò che ci aspetta, comunque vada sarà una grande vittoria per l’Italia».



«Pensiamo esclusivamente alle gare, i Mondiali di Oestersund e tutta la stagione in generale ci hanno regalato soddisfazioni incredibili - le fa eco la Wierer - sarà importante confermare la buona condizione mostrata sugli sci e lavorare al poligono, senza fare troppi ragionamenti ma rimanere concentrata sull’obiettivo».



«Non avremmo mai pensato di arrivare alla tappa finale con questa situazione di classifica fra le donne - spiega il direttore tecnico Fabrizio Curtaz - Saranno giorni difficili ma allo stesso tempo emozionanti. Speriamo che una delle nostre ragazze ce la faccia ma non dobbiamo commettere l’errore di sottovalutare Roeiseland e la Kuzmina».