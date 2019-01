Ancora protagoniste le piste del comprensorio Fiemme/Obereggen che si confermano meta ideale per il completamento degli allenamenti della Nazionale di sci alpino, in ritiro nella vicina Val di Fassa. è tornata sulle piste del Cermis l’olimpionica Sofia Goggia che ha testato il suo stato di forma dopo l’infortunio dello scorso ottobre. La regina della discesa ha rimesso gli scarponi sulle piste trentine in questi giorni e, dopo aver sciato sulla rossa Donei dell’Alpe del Cermis, dichiara: «Ho svolto una buona giornata di gigante al Cermis, sono contenta dei miei progressi. Pista e neve perfette per allenare condizioni, spero nell’immediato futuro, in cui spingere di più. Vivo giorno per giorno, curva dopo curva. Rientrerò al momento giusto, l’obiettivo sono e rimangono i Mondiali di Svezia».

Come dichiara Gianluca Rulfi, allenatore di Sofia, la pista Donei del Cermis risponde perfettamente alle esigenze di allenamento in questo momento di recupero: «La neve perfetta, compatta, la gradualità della pendenza hanno permesso a Sofia una sciata senza cambi secchi. Ha potuto constatare i limiti, assecondando la delicata fase del recupero, gradualmente senza forzature. Di settimana in settimana decideremo gli appuntamenti nei quali indosserà di nuovo il pettorale».

L’atleta delle Fiamme Gialle è stata riconosciuta dai numerosissimi turisti che, scattando fotografie e richiedendo autografi, l’hanno festeggiata e accolta con affetto.

La Val di Fiemme si consolida sempre più come località di riferimento per le massime discipline del circo bianco: lo sci alpino e lo sci nordico. Un fine settimana ricco di soddisfazione infatti per tutta Fiemme, impegnata ad ospitare le gare di Coppa del Mondo delle discipline nordiche di combinata nordica e salto con gli sci. Nel contempo le piste di Fiemme/Obereggen si confermano versatili e adatte a soddisfare le più svariate esigenze sia di atleti sia allenatori del circuito di Coppa del Mondo di sci alpino.