Dopo lo slalom di oggi di Flachau e in vista degli appuntamenti di Cortina, la grande campionessa americana Mikaela Shiffrin ha scelto Folgaria e la mitica pista Salizzona per gli allenamenti dal 10 al 12 gennaio.

“Siamo entusiasti e orgogliosi della scelta di questa grande atleta e campionessa”, afferma Michael Rech Presidente dell’Apt Alpe Cimbra, che, nel confermare il suo arrivo, avvalora ulteriormente il riconoscimento della tecnicità delle piste della skiarea e della capacità dei professionisti della neve che lavorano in FolgariaSki di preparare le piste al top”.



Le stelle e strisce del U.S Ski & Snowboard Team con i loro grandi campioni: oltre alla Shiffrin sono in allenamento Ted Ligety, Tommy Ford e Steven Nyman per citarne alcuni.

In questi giorni insieme agli atleti americani si alleneranno anche gli atleti delloSki Team Austria (n.d.r già da alcuni anni presente in vista di Adelboden). Ricordiamo inoltre che a hanno scelto la skiarea anche lo Ski Team Francia e Svizzera con atleti del calibro di Pinturault, Yule e Fanarà.



“Quando arrivano questi grandi atleti”, afferma Michael Rech, “ci teniamo a far scoprire loro l’essenza vera del Trentino e del nostro territorio attraversol’enogastronomia e l’accoglienza che solo chi ama questo sport è in grado di esprimere. Questo è il vero valore aggiunto che ci distingue dalle altre destinazioni alpine europee".