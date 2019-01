Due atleti italiani, il trentino Cesare Maestri per gli uomini e la toscana Anna Lauro Mugno per le donne, si sono imposti nella 46ª edizione della Ciaspolada della Val di Non, che quest’anno ha assegnato i titoli di campione del mondo di corsa con racchette da neve.

Alla gara, con partenza e arrivo a Fondo, hanno partecipato 2.300 atleti provenienti da 29 nazioni.

Maestri, che ha centrato la terza vittoria consecutiva, si è imposto sull’americano Joseph Gray e sul bergamasco Alessandro Rambaldini; dietro la Mugno è arrivata la reggiana Isabella Morlini che ha preceduto la campionessa del mondo uscente, la statunitense Michelle Hummel.