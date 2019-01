Dieci atlete cominciano ad «assaporare» la Val di Fassa prima delle discese libere in programma giovedì 17 e venerdì 18 gennaio. Le ragazze del gruppo discipline veloci di Coppa Europa sono state convocate dal capo allenatore Matteo Guadagnini di intesa con il direttore sportivo Massimo Rinaldi: si tratta di Nadia Delago, che a Zauchensee fece doppietta nella specialità nelle due gare disputate nello stesso giorno, Teresa Runggaldier, Elena Dolmen, Roberta Melesi, Jole Galli, Valentina Cillara Rossi, Sofia Pizzato, Marta Giunti, Federica Sosio e Luis Bertani.



Il gruppo sarà al lavoro con il coordinatore Alexander Prosch e i tecnici Giuseppe Butelli e Daniel Dorigo da giovedì 3 a lunedì 7 gennaio. Andranno via prima Roberta Melesi, che lascerà il raduno domenica 6, e Luisa Bertani, che resterà fino a sabato 5. Per un paio di giorni si alleneranno nella stessa località anche Pietro Canzio e Matteo Franzoso, due atleti del gruppo C della nazionale maschile: con loro il tecnico Simone Stiletto, oltre che l'intero gruppo C della nazionale femminile guidato dai tecnici Angelo Weiss e Michel Davare. Le ragazze in questione sono Giulia Albano, Carlotta Da Canal, Monica Zanoner, Giulia Paventa, Veronica Calati, Francesca Fanti, Elisa Platino, Petra Unterholzner e Giulia Tintorri.