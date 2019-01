Ormai si contano le ore. La marcia di avvicinamento a «La Ciaspolada» mondiale, che prenderà il via venerdì pomeriggio con la cerimonia di inaugurazione, si sta per concludere. Per lo staff di volontari che si occupa della preparazione del percorso queste sono le ore più importanti, perché sono quelle dedicate alla rifinitura del tracciato. Se da un lato l'assenza di precipitazioni ha costretto gli organizzatori a ricorrere alla neve programmata, prodotta con grande anticipo, dall'altra le rigide temperature previste per i prossimi giorni daranno loro una grossa mano a preparare il percorso nel migliore dei modi e a consegnarlo in condizioni ottimali ai concorrenti. mattina sarà poi affar loro contendersi, senza esclusione di colpi, il titolo mondiale maschile e quello femminile.

Ad aprire la 46ª edizione sarà la cerimonia di inaugurazione di venerdì pomeriggio, che comincerà all'interno del Palanaunia, dove si esibiranno la Banda di Fondo, il Coro San Romedio di Romeno e altri musicisti, e proseguirà prima lungo le strade di Fondo e poi in Piazza San Giovanni, dove verrà accesa la torcia. Concluderà il preambolo uno spettacolo di giochi pirotecnici. Il giorno dopo, a dare il via ai concorrenti, ed in seguito anche a premiarli all'interno del Palanaunia, saranno due sportivi molto popolari, come Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal. Per loro si tratta della prima volta a «La Ciaspolada».

«Ne ho sentito parlare tante volte, ma non vi ho mai assistito – racconta Giacomo – per cui sono molto felice di poter essere presente a questa edizione mondiale. Mi sarebbe piaciuto anche partecipare, ma fino a quando praticherò lo sci a tempo pieno non se ne potrà parlare».

D'altronde anche tu, come i podisti iscritti a questa gara, hai un Mondiale paralimpico nel mirino... «Dal 21al 2 febbraio, infatti, sarò a Kranjska Gora e a Sella Nevea, le due sedi della manifestazione iridata. Mi sto allenando tutti giorni, Capodanno compreso, sulle piste di casa del Cermis e di Pozza di Fassa, e spero di riuscire a conquistare qualche medaglia anche in questa occasione. La gara nella quale mi trovo meglio è la Supercombinata, nella quale ho conquistato l'oro nel 2017, ma anche in Gigante e SuperG spero di dire la mia».

Per iscriversi a «La Ciaspolada» c'è ancora tempo fino a venerdì alle ore 18.