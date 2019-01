Le piste azzurre della Val di Fassa, che dal 17 al 28 prossimi ospiteranno i Campionati Mondiali Junior di sci alpino, tornano ad accogliere gli allenamenti degli atleti azzurri, per affinare la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti agonistici. Da giovedì 3 a 6 si alleneranno sulle piste della valle ladina trentina le gigantiste e le discesiste di Coppa del Mondo, e in particolar modo Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni, Nadia Fanchini, Nicol Delago, Francesca Marsaglia, Laura Pirovano, Roberta Midali e Karoline Pichler.

Il programma degli allenamenti sarà definito giornalmente dallo staff tecnico coordinato da Matteo Guadagnini e che sul campo vedrà Giovanni Feltrin e Gianluca Rulfi. Sede fissa di questo step di allenamenti sarà Passo San Pellegrino e le piste La Volata e Cima Uomo, dove saranno presenti anche la nazionale femminile francese e pure la slovena Ilka Stuhec, vincitrice delle due recenti gare veloci in Val Gardena, che hanno consacrato Nicol Delago. Le gigantiste Brignone, Bassino, Pirovano e Pichler nella giornata di 5 si sposteranno sulla pista Aloch di Pozza di Fassa per allenamenti specifici sulle porte larghe.

Proprio la pista Aloch per le discipline tecniche e La Volata per quelle veloci saranno le due venue di gara dei Campionati Mondiali Junior del prossimo febbraio. Il nuovo tracciato di Passo San Pellegrino inoltre avrà un importante test dal 15 al 18 con la Coppa Europa femminile di discesa libera (doppia competizione). Il conto alla rovescia per la massima rassegna iridata under 20 è dunque iniziato.