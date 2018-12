Il comitato organizzatore ha deciso. O meglio, ha deciso per esso, come avviene in questi casi, l'assenza di perturbazioni, che i meteorologi hanno determinato con ragionevole certezza di qui all'Epifania. Prima di quella data non nevicherà né in Val di Non né in Trentino e quindi «La Ciaspolada» 2019 verrà disputata sul percorso B, quello approntato utilizzando la neve programmata, distesa nella piani dei Pradiei. I concorrenti partiranno quindi nei pressi dell'abitato di Fondo, per scendere verso Sarnonico, dove il tracciato compirà una curva per indirizzarli in direzione contraria, fino a raggiungere nuovamente il punto dello start. Percorso una seconda volta lo stesso anello, punteranno poi verso il centro di Fondo e il traguardo, allestito al solito sopra al Palanaunia. Si tratta di 8,5 chilometri, che diventano poco più della metà per i “bisonti”, chiamati a completare il circuito dei Pradiei una sola volta. I volontari sono all'opera da giovedì per posizionare la neve sul percorso e non ci sono dubbi sul fatto che prossimo sarà pronto per accogliere migliaia di appassionati.

Trattandosi di una gara che assegnerà il titolo di campione del mondo maschile e femminile, saranno tanti i concorrenti stranieri al via. Le nazioni rappresentate, che erano 19 una settimana fa, hanno già raggiunto quota 26. Sarà dunque una grande festa, quella in programma il 4 e il 5 gennaio, animata dalle delegazioni provenienti da tanti paesi diversi, fra i quali vi sarà anche l’India, i cui concorrenti hanno dovuto percorrere 1.600 chilometri per recarsi all’ambasciata italiana di Nuova Delhi ed ottenere il visto necessario per raggiungere la Val di Non. Storie di ordinaria passione per lo sport, che si incontreranno fra pochi giorni in Trentino.

Il programma si aprirà con la suggestiva cerimonia inaugurale del venerdì, che prenderà il via all’interno del Palanaunia alle 16.15, che offrirà l’occasione per presentare il Trentino e la Val di Non agli ospiti stranieri e di ricordare la figura di Alessandro Bertagnolli. Dopo una quarantina di minuti le squadre nazionali sfileranno per le strade di Fondo ed infine verranno accese sia la fiaccola olimpica, che d’ora in poi di anno in anno passerà nelle mani dei diversi comitati organizzatori, sia la grande torcia che arderà per due giorni in piazza San Giovanni.

La gara verrà trasmessa in diretta da Trentino Tv e da Radio Nbc e potrà essere seguita anche sullo schermo gigante allestito al traguardo e su quello presente nella stessa piazza principale. Agli iscritti si è aggiunta nel frattempo anche Anna Laura Mugno, seconda lo scorso anno, che va a fare compagnia a Isabella Morlini e alla campionessa iridata uscente Michelle Hummel nel novero delle favorite.