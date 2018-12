Magica doppietta per l’azzurro Dominik Paris che, dopo il successo di ieri in discesa, ha vinto in 1.29.95 anche il superG di cdm di Bormio, ultima gara maschile del 2018.

Paris ha preceduto di un solo centesimo di secondo, pari a 24 centimetri di distacco, l’austriaco Matthias Mayer che ha chiuso in 1.29.96.

Terzo il norvegese Aleksander Kilde in 1.30.41. Subito fuori è finito invece un deluso Christof Innerhofer che ieri era arrivato secondo dietro Paris.