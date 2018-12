Altri ottimi segnali da Christof Innerhofer, buoni anche quelli che arrivano da Dominik Paris. Nella seconda prova di discesa andata in scena a Bormio, i due atleti di punta della Nazionale italiana lasciano ben sperare in vista della gara vera di Coppa del Mondo che si terrà venerdì 28 dicembre alle ore 11.30 (diretta Rai 2 ed Eurosport 1). Innerhofer, che già a Santo Stefano aveva stabilito il miglior tempo, va in pista con il pettorale numero 2 e fa sul serio fino al quarto intermedio, forse senza spingere al massimo, poi esce volontariamente di pista senza portare a termine la prova per risparmiare energie. Del resto lo stanno dicendo tutti che la Stelvio ha uno dei tracciati più duri della Coppa del mondo e all'atleta delle Fiamme Gialle è sembrato più utile non finire la benzina: finché ha sciato, ha avuto per metà gara il terzo tempo del giorno. Segno che si trova a suo agio.



Paris, invece, si è gestito fino al traguardo e ha chiuso con l'ottavo tempo, ma anche lui, finché è andato a tutta, è apparso in grande condizione tanto che al terzo intermedio era al comando. Chi non ha mollato un centimetro è stato Vincent Kriechmayr, che per quattro centesimi ha battuto il norvegese Kilde, mentre l'altro austriaco Daniel Hemetsberger e lo statunitense Ryan Cochrane-Siegle, già rispettivamente secondo e terzo mercoledì, si sono classificati in terza e quarta posizione e in gara saranno probabilmente tra gli outsider più pericolosi.