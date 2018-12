Il direttore tecnico Marco Selle ha ufficializzato la squadra italiana che prenderà parte al Tour de Ski di sci di fondo: sette uomini e altrettante donne. Ecco i loro nomi: De Fabiani Francesco, Gardener Stefano, Nizzo Enrico, Noeckler Dietmar, Pellegrino Federico, Rastelli Maicol e Salvadori Giandomenico fra gli uomini e Brocard Elisa, Comarella Anna, Debertolis Ilaria, Ganz Caterina, Laurent Greta, Pellegrini Sara e Scardoni Lucia fra le donne. «Gli obiettivi sono molteplici - spiega Selle -: innanzitutto curare la classifica generale soprattutto con De Fabiani e Brocard, e poi lottare per le singole tappe con Laurent e Pellegrino, che cercheranno di sfruttare le due sprint in pattinaggio e quasi sicuramente non proseguiranno fino in Val di Fiemme».

La manifestazione si aprirà a Dobbiaco venerdì 28 dicembre con una sprint in pattinato e proseguirà sabato 29 dicembre con una 15 km maschile e una 10 km femminile sempre in tecnica libera. La terza tappa è prevista martedì 1 gennaio a Val Mustair (Svi) con una sprint in tecnica libera, poi trasferimento in Germania, a Oberstdorf, per una 15 km maschile e una 10 km femminile mass start in ecnica classica mercoledì 2 gennaio, che precede giovedì 3 gennaio una 15 km maswchile e una 10 km femminile in tecnica libera a inseguimento. Chiusura come sempre in Val di Fiemme sabato 5 gennaio con una 15 km maschil e una 10 km femminile in ecnica classica mass start e la salita del Cermis di domenica 6 gennaio sui 9 km in tecnica libera.