Brilla Christof Innerhofer nella prima prova cronometrata della discesa maschile di Bormio. Sullo Stelvio l’azzurro ottiene il miglior tempo con 1’57”48, precedendo l’austriaco Daniel Hemetsberger (+0”68) e l’americano Ryan Cochran-Siegle (+0”92). Settimo Dominik Paris, più indietro Mattia Casse (14^) e Matteo Marsaglia (19^), 31^ Werner Heel e 43^ Emanuele Buzzi. Non è sceso per precauzione Peter Fill, che valuterà domani la sua partecipazione alla discesa in programma venerdì mentre sabato 29 è previsto un super-G. Per quanto riguarda i big, decimo Beat Feuz, lontanissimo Max Franz, attualmente al comando della classifica di specialità.

I migliori non hanno comunque voluto forzare anche perchè, alle caratteristiche già note della Stelvio, si aggiunge una neve che il clima degli ultimi giorni ha ghiacciato e reso velocissima. Le sconnessioni poi fanno vibrare molto gli sci rendendone il controllo faticosissimo e diversi atleti hanno saltato porte per evitare i rischi di recuperi in extremis.

Domani alle ore 11.30 è in programma la seconda prova cronometrata.

«La pista è veramente dura, sbatte. È stata una guerra. Purtroppo non sono riuscito a fare tutte le porte, ma era solo una prova. Il feeling è buono, ma serve un’altra prova per mettere a punto le linee migliori». Così Christof Innerhofer al termine della prima prova.

Per lui il miglior tempo, settimo invece Dominik Paris: «La neve è bella ghiacciata, forse un pò difficile. Il fondo sbatte moltissimo. Ho provato a tirarla, ho perso un paio di volte la linea. È la prima volta in stagione che c’è una neve così veloce. Finora, in America e in Val Gardena, la neve era molto aggressiva e non lasciava correre. Bisogna prendere un po’ di confidenza ancora con la pista».