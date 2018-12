Lo slalom di Madonna di Campiglio provoca qualche cambio nella Start List di slalom di Coppa del Mondo di sci alpino. Per quanto riguarda gli azzurri Manfred Moelgg guadagna una posizione passando dal nono all'ottavo posto, mentre Stefano Gross esce dal gruppo dei primi quindici dopo aver inforcato nell'ultima porta sulla 3-Tre e adesso è sedicesimo, dietro il francese Muffat-Jeandet. Il terzo italiano diventa Giuliano Razzoli che entra in trentunesima posizione con 45 punti. Guadagna qualcosina Simon Maurberger, da 53° a 46°, scivola al 49° posto Alex Vinatzer che paga l'uscita nella seconda manche dopo aver disputato una prima manche favolosa. Il balzo più importante lo fa Marco Schwarz che, dopo il podio di Campiglio, sale al settimo posto entrando così nel primo gruppo di merito.



World Cup Start List SL maschile dopo Madonna di Campiglio

1. HIRSCHER Marcel AUT 777

2. KRISTOFFERSEN Henrik NOR 635

3. YULE Daniel SUI 419

4. MATT Michael AUT 380

5. MYHRER Andre SWE 358

6. ZENHAEUSERN Ramon SUI 299

7. SCHWARZ Marco AUT 268

8. MOELGG Manfred ITA 247

9. NEUREUTHER Felix GER 231

10. RYDING Dave GBR 226

11. FELLER Manuel AUT 216

12. PINTURAULT Alexis FRA 214

13. MEILLARD Loic SUI 213

14. FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 211

15. MUFFAT-JEANDET Victor FRA 204



16. GROSS Stefano ITA 191

31. RAZZOLI Giuliano ITA 45

46. MAURBERGER Simon ITA 20

49. VINATZER Alex ITA 15

52. DEVILLE Cristian ITA 12 (ritirato)

58. SALA Tommaso ITA 7 (fermo per infortunio)

58. THALER Patrick ITA 7 (ritirato)