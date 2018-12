Dorothea Wierer archivia con un sorriso il week end di gare di biathlon a Nove Mesto, che chiude la prima parte della stagione di Coppa del Mondo con la finanziera altoatesina in vetta alla classifica generale grazie a cinque podi su otto gare complessive.

«Il quarto posto nella mass start di domenica potrebbe sembrare un po' deludente pensando che fino a pochi metri dalla fine ero seconda ma sono ugualmente felice - spiega Dorothea -. Nell'ultima gara ho fatto un po' più fatica, si è visto nell'ultimo giro, quando non sono riuscita a contenere il recupero di Fialkova e Chevalier e sapevo che Kuzmina era più veloce. Tre gare in tre giorni si sono fatte sentire, fino ad ora mi assegno un bel 9 in pagella, ogni tanto attraverso ancora degli alti e bassi con il tiro, ma sicuramente abbiamo vissuto tre tappe molto positive sia in termini di piazzamenti che di prestazioni. Adesso mi riposerò qualche giorno, poi partecperò con Lukas Hofer alla consueta esibizione di Gelsenkirchen del 29 dicembre. Riprenderemo la corsa da Oberhof l'11 e 12 gennaio con ancora maggiore carica».