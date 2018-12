L’austriaco Marcel Hirscher in 47’’83 è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa del Mondo di sci alpino a Madonna di Campiglio. Secondo il norvegese Henrik Kristoffersen in 47’’97 e terzo l’altro austriaco Marco Schwarz in 48’’15.

Miglior azzurro, al termine della prima manche, è il sorprendente giovane altoatesino Alex Vinatzer, 8° al traguardo a 1’’07. Dietro di lui un’altra sorpresa, il campione olimpico 2010 Giuliano Razzoli che, partito co il pettorale 69, ha sapunto classificarsi 10° a 1’’12. Appena dietro l’altoatesino Manfred Moelgg 11° a 1’’21 e il trentino Stefano Gross 24° a 1’’61. Nella top 30, e quindi al via nella seconda manche, anche l’altoatesino Simon Mauberger, 26° a 1’’64.

Si gareggia alla luce dei riflettori, con condizioni di neve perfette, sul classico ripido Canalone Miramonti che precipita nel centro di Madonna di Campiglio. Seconda manche alle 18.45 (diretta televisiva su RaiSport + Hd).