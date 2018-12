Daniel Yule ha vinto a sorpresa la 3Tre, lo slalom speciale di Madonna di Campiglio. Lo svizzero, al primo successo in carriera in Coppa del Mondo, ha approfittato degli errori di Marcel Hirscher e Henrik Kristoffersen, rispettivamente primo e secondo al termine della prima manche sulla 3-Tre e fuori entrambi dopo pochissime porte nella seconda.

L’elvetico ha preceduto i due austriaci Marco Schwarz e Michael Matt, staccati di 34 e 50 centesimi. Quarto posto per il britannico Dave Ryding a 65. Ottimo quinto posto per Giuliano Razzoli. Il campione olimpico, partito con il pettorale numero 69 ha concluso quinto a 1’’08, precedendo di un centesimo l’altro azzurro Manfred Moelgg. Peccato per Alex Vinatzer. Il 19enne azzurro, ottavo dopo la prima manche, ha inforcato nella seconda. Eguale destino per il fassano Stefano Gross, saltato all’ultima porta della gara. In classifica un altro azzurro, l’altoatesino Simon Maurberger, giunto 20°.