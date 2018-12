«Ero venuta sin qui per piazzarmi sul podio, non posso essere contenta, sono sempre lì davanti ma quando sai di potere ottenere un risultato migliore ti girano un pò le scatole». Federica Brignone non è certamente soddisfatta del quarto posto nel gigante di Courchevel, vinto dall’americana Mikaela Shiffrin, al sesto successo stagionale. I 55 punti conquistati le permettono però di conservare la leadership nella graduatoria di specialità con 230 punti contro i 210 di Shiffrin e i 205 di Worley.

«Mi spiace perché non sono riuscita a fare ciò che facevo in allenamento - spiega la valdostana -, forse un po’ l’errore nella prima manche, forse qualche buco preso nella seconda mi hanno tolto fiducia, ho provato ad attaccare ma non mi è venuto così bene. Non mi ha penalizzato il tracciato, avrei potuto tenere maggiormente i piedi per terra sul muro, non sono riuscita ad attaccare le entrate come avrei voluto».

Quattordicesimo posto invece per Marta Bassino: «Nella prima manche ho perduto abbastanza tempo sul muro, nella seconda invece ho perduto ritmo nella parte bassa, e alla fine è venuto fuori un risultato che non mi soddisfa. Guardiamo avanti, il mio prossimo impegno sarà il gigante di Semmering».

Domani si replica a Courchevel, con lo slalom con le trentine Chiara Costazza e Martina Peterlini: prima manche alle 10.30, seconda alle 13.30.