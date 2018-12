È iniziata nel migliore dei modi, e continuerà per i prossimi quattro anni, la stagione degli allenamenti della nazionale americana maschile di sci alpino. È la Skiarea Alpe Cimbra - Folgaria e Lavarone - la prescelta dal team americano che ha sottoscritto una partnership con l’Apt dell’Alpe Cimbra e Trentino Marketing.

Per gli sciatori statunitensi si tratta in realtà di un ritorno in Trentino dopo una fortunata e prolungata esperienza sulle piste della Paganella. Lo squadrone stelle e strisce è tornato in Trentino al gran completo, per allenarsi e prepararsi in vista dei grandi appuntamenti europei del calendario di Coppa del Mondo.

Teatro degli allenamenti la pista Salizzona e la pista Agonistica, ormai da molti anni apprezzate e richieste dai team più importanti al mondo, in virtù delle caratteristiche tecniche e della perfetta preparazione e barratura.

“Il feeling del team con la località è stato più che mai positivo da subito, afferma Michael Rech Presidente dell’Apt Alpe Cimbra, e questo ha permesso un ottimo allenamento fin dal primo giorno. Hanno apprezzato i grandi sforzi della FolgariaSki nel preparare in pochissimi giorni piste perfette e dello Ski Team Alpe Cimbra con i suoi allenatori e volontari impegnati nelle operazioni di barratura. E sono rimasti stupiti del sole che bacia le nostre piste e da qui è scattato immediatamente il paragone dell’Alpe Cimbra con la California!”

La scorsa settimana l’Alpe Cimbra ha ospitato i gigantisti e tra questi i fuoriclasse Ted Ligety e Tommy Ford. Quest’ultimo ha poi realizzato un ottimo quinto posto nella tappa in val Badia. In questi giorni, invece, sono scesi in pista i velocisti, tra i quali spiccano i nomi di Bryce Bennet e Steven Nyman.