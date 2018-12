Doppio squillo di Siegmar Klotz a San Candido. Nelle qualificazioni delle due gare di Coppa del mondo di skicross che si disputeranno venerdì 21 e sabato 22 dicembre, il 31enne azzurro fa segnare in entrambi i casi il secondo tempo dietro il francese Bastien Midol. Sia nella prima serie disputata al mattino che nella seconda del primo pomeriggio, va fortissimo nella parte finale del tracciato: l'atleta altoatesino conferma così di trovarsi a proprio agio nella pista di casa, dove nel 2016 ottenne il suo miglior risultato in carriera chiudendo in quinta posizione.



Klotz, che sarà dunque in gara nelle finali di venerdì e sabato, aveva mostrato ottimi segnali anche nell'allenamento ufficiale di mercoledì, quando aveva stabilito il settimo tempo. «È bello sciare qui - ha detto l'azzurro - come sempre. Il tracciato è uguale quasi al 100% a quello dello scorso anno. Per me è sempre una sensazione speciale, naturalmente spero che vengano in molti a fare il tifo per me. Sono in forma, anche se al primo appuntamento ad Arosa i risultati non sono stati quelli che speravo. Vorrei superare almeno un turno, raggiungere la finalina sarebbe fantastico, la finale vera un sogno».



Non è andata altrettanto bene agli altri due azzurri Andrea Tonon e Yanick Gunsch, rispettivamente 46° e 53° nella prima serie, mentre nella seconda Tonon ha chiuso 49° e Gunsch non è arrivato al traguardo. In entrambi i casi sono rimasti fuori dai 32 che parteciperanno alle finali. Tra le donne, invece, ha superato in entrambi i casi il turno la trentina Lucrezia Fantelli, tredicesima nella prima serie a 2"80 dalla svizzera Fanny Smith, la vincitrice dell'opening stagionale di Arosa, e settima nella seconda a 1"89. La giovane azzurra conferma fa dunque un altro passo avanti, confermandosi tra le migliori sedici dopo l'ottimo esordio ad Arosa.