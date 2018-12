Grande Italia nel primo gigante di Coppa Europa di sci alpino maschile sulla pista Olimpionica 2 di Andalo, nella skiarea Paganella che, dopo le due sfide continentali femminili dei giorni scorsi, ha l’onore di ospitare le due competizioni maschili, recupero della Val di Fassa. Vince lo svizzero Cedric Noger, in testa anche a metà gara, ma sul podio ci sono anche il trentino Andrea Ballerin e l’altoatesino Simon Maurberger. La buona prova del team Italia, allenata dal tecnico trentino Roberto Lorenzi, è completata dal quinto posto del piemontese Giovanni Borsotti, dal quindicesimo di Hannes Zingerle e dal diciassettesimo di Roberto Nani, diciannovesimo Giulio Giovanni Bosca, ventesimo Alex Zingerle, ventiquattresimo Michele Gualazzi, venticinquesimo Alex Vinatzer. Nove italiani nelle prime 25 posizioni. Peccato per il fassano Federico Liberatore. Era diciannovesimo al termine della prima manche, cadendo a due porte dal traguardo e rimediando una distorsione alla caviglia in una seconda manche nella quale aveva fatto registrare buoni intertempi.

Domani atto conclusivo della quattro giorni di Coppa Europa di Andalo, sempre sulla pista Olimpionica 2, con un altro gigante maschile con partenza prima manche alle 10 e seconda alle 13.