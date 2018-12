Nessuna lesione grave e condizioni stabili. Questo, in sintesi, il bollettino medico riguardante lo sciatore elvetico Marc Gisin, vittima ieri in Val Gardena di una spaventosa caduta sulle Gobbe del cammello sulla pista Saslong durante una discesa libera di coppa del mondo.

Trasferito già ieri a Lucerna in elicottero, il discesista è stato sottoposto a numerosi esami presso l’ospedale cantonale.

«Le sue condizioni continuano a stabilizzarsi - informa una nota della Federazione sci elvetica -. Comunica direttamente con medici e parenti stretti ma al momento è ancora intubato e rimarrà ricoverato nel reparto di terapia intensiva per un monitoraggio costante. La risonanza magnetica e la tomografia al cranio non hanno mostrato lesioni celebrali gravi». «Molto dolorose per l’atleta sono diverse fratture costali sul lato destro, che hanno provocato delle lesioni ai polmoni - informa ancora la federsci -. Tranne che per una contusione all’anca, il bacino è integro. Fortunatamente, anche la parte dorsale è rimasta intatta, nonostante alcune fratture non gravi sulla colonna vertebrale».