È ancora Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) la grande protagonista della pista lunga italiana. La pattinatrice romana, nella seconda giornata della quarta tappa di Coppa del Mondo di scena ad Heerenveen, in Olanda, chiude al quarto posto la Mass Start, risultato che le consente ora di guidare la classifica di specialità con 328 punti davanti alla coreana Kim distante al momento dodici lunghezze. Una grande notizia che fa il pari con l'ottimo 7° posto sui 1500 di Division A con personal best ritoccato a 1'55"854: prosegue così il momento positivissimo della Lollobrigida in questa prima parte di stagione. Nella Mass Start maschile il miglior azzurro è invece un po' a sorpresa Daniel Niero (Cosmo Noale Ice), ottavo, capace di far meglio dell'altro atleta tricolore in pista, il più quotato Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) costretto a chiudere 14°. Una prestazione non brillante per il 25enne trentino, forse affaticato dalla precedente prestazione sui 1500 di Division A dove si era classificato al17° posto con il tempo di 1'46"915.

Nelle prove di Division B bei piazzamenti per Noemi Bonazza (Fiamme Oro), 9ª sui 1500 in 1'59"819 e 11ª sui500 in 39"483, gara quest'ultima in cui Francesca Bettrone (Cosmo Noale Ice) ha terminato al 21° postoin 40"526. Al maschile, sempre di Division B, 18ª piazza per Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle) sui 500mentre sui 1500 Michele Malfatti (S.C. Pergine) e Davide Ghiotto (Fiamme Gialle) si sono classificati rispettivamente al 28° (1'51"253) e al 32° posto (1'53"304). terza e ultima giornata di gare con le prove sui1000, 3000 e 5000 metri.