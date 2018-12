La vittoria nella prima discesa stagionale a Lake Louise, ottenuta col pettorale numero 1, sembra sempre più il simbolo della stagione di Max Franz. L'austriaco, che nel frattempo ha vinto anche il superG a Beaver Creek, si conferma in gran forma anche in Val Gardena, dove del resto ha vinto nel 2016, e centra il miglior tempo nella seconda prova di discesa consecutiva disputata sulla Saslong dopo il secondo posto nell'allenamento del giorno precedente.



Franz è arrivato al traguardo in 1'58"65, mettendosi alle spalle lo statunitense Steven Nyman di 66 centesimi, lo svizzero Beat Feuz di 86 e l'altro austriaco Matthias Mayer di 99. Sono questi gli unici atleti che hanno contenuto entro il secondo il loro ritardo.



Il miglior degli azzurri è stato Dominik Paris, undicesimo a pari merito con Carlo Janka a 1"43, mentre Innerhofer, dopo il quarto posto di mercoledì, si è classificato diciannovesimo. "Sono andato meglio - spiega Paris - la neve era un po' più dura e si sente tanto con questo freddo. Speriamo per sabato. I due favoriti sono Max Franz e Nyman, nel superG spero di confermare il risultato dell'ultima volta quando sono andato sul podio". Christof Innerhofer sembra fiducioso: "La pista è stata leggermente più lenta rispetto a ieri, qualche passaggio è stato leggermente diverso ed ero un pelino stretto di linea. Oggi ho provato a farla in modo diverso rispetto agli ultimi dieci anni. Il pettorale? Non conta". D'ora in avanti si fa sul "serio". Venerdì 14 c'è il superG alle ore 12, sabato 15 la discesa alle ore 11.45.



Ordine d'arrivo prova DH maschile Cdm Val Gardena (Ita)

1 FRANZ Max AUT 1:58.65

2 NYMAN Steven USA 1:59.31 +0.66

3 FEUZ Beat SUI 1:59.51 +0.86

4 MAYER Matthias AUT 1:59.64 +0.99

5 THEAUX Adrien FRA 1:59.65 +1.00

6 GANONG Travis USA 1:59.76 +1.11

7 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:59.80 +1.15

8 WALDER Christian AUT 1:59.85 +1.20

9 CLAREY Johan FRA 1:59.86 +1.21

9 SVINDAL Aksel Lund NOR 1:59.86 +1.21

11 BIESEMEYER Thomas USA 2:00.06 +1.41

12 PARIS Dominik ITA 2:00.08 +1.43

12 JANKA Carlo SUI 2:00.08 +1.43

14 KROELL Johannes AUT 2:00.16 +1.51

15 SANDER Andreas GER 2:00.21 +1.56



19 INNERHOFER Christof ITA 2:00.52 +1.87

34 HEEL Werner ITA 2:01.42 +2.77

46 CASSE Mattia ITA 2:01.91 +3.26

47 MARSAGLIA Matteo ITA 2:02.02 +3.37

59 SIMONI Federico ITA 2:02.95 +4.30

67 BUZZI Emanuele ITA 2:03.62 +4.97

68 PRAST Alexander ITA 2:03.65 +5.00

70 SCHIEDER Florian ITA 2:04.47 +5.82

72 CAZZANIGA Davide ITA 2:06.73 +8.08