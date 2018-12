Domani, giovedì 13 dicembre, verrà aperto il cancelletto sulla due giorni di Coppa Europa femminile di Andalo e della Skiarea Dolomiti Paganella, che per il sesto anno consecutivo ospitano una tappa del circuito continentale in rosa di sci alpino.

Palcoscenico dell’evento, una doppia gara di slalom gigante, sarà il collaudato e tecnico pendio della pista Olimpionica 2, uno dei più impegnativi del circuito, non a caso utilizzato anche dagli atleti del Norway Ski Team per preparare gli appuntamenti più importanti del calendario europeo di Coppa del Mondo. La pista è stata ottimamente preparata, con gli organizzatori dello Ski Team Paganella e del Consorzio Paganella Ski che hanno messo in campo le loro competenze e la loro esperienza per garantire alla manifestazione i migliori standard qualitativi possibili.

Il pubblico potrà seguire da vicino tutti i talenti emergenti dello sci mondiale e anche qualche atleta di Coppa del Mondo in cerca di rilancio, come la beniamina di casa Laura Pirovano, trentina classe 1997 che è rientrata alle competizioni a inizio settimana, seconda e quinta nelle due gare Fis di slalom gigante disputate a Madonna di Campiglio.