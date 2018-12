Si chiude con due buoni piazzamenti da top five per l'Italia la prima giornata di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, sede della terza tappa di Coppa del Mondo di patinaggio velocità su pista lunga. La Nazionale del c.t. Marchetto coglie infatti il quinto posto nella gara a squadre sia con il Team Pursuit maschile che con quello femminile. Per il terzetto formato da Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Francesco Betti (Circolo Pattinatori Piné) e Michele Malfatti (S.C. Pergine), giunto sul traguardo con il tempo di 3'49"980, trattasi del miglior risultato in stagione dopo il 6° posto di Obihiro e il 7° di Tomakomai; al femminile invece Francesca Bettrone (Cosmo Noale Ice), Noemi Bonazza (Fiamme Oro) e Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) hanno fatto registrare un crono di 3'08"908 eguagliando in termini di piazzamento quanto fatto nell'ultimo appuntamento giapponese.

Nelle gare sprint di Division B da segnalare il buon 8° posto di Noemi Bonazza sui 1000 in 1'19"064 mentre Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle) all'esordio stagionale ha chiuso 17° (36"116) sui 500 e 20° (1'12"344) sui1000 sempre di Division B. spazio alla seconda sessione dei 500 e ai 1500 con Francesca Lollobrigida osservata speciale.