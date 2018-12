Dopo le prime due tappe in terra nordamericana la Coppa del Mondo di short track trasloca ad Almaty, inKazakistan, dove da prende il via il terzo appuntamento stagionale del circuito internazionale. Presenti anche gli azzurri allenati da Anthony Barthell e Assen Pandov, reduci dal raduno al centro tecnico federale di Courmayeur e in fiducia dopo i buoni segnali fatti registrare nelle prime due uscite. Dodici gli atleti tricolori che prenderanno parte al week-end: certezze come Martina Valcepina, Yuri Confortola e Tommaso Dotti a cui si accompagnano anche giovani prospetti come Gloria Ioriatti, classe 2000, e Lorenzo Morrone, classe 1997. Ancor priva del suo faro, Arianna Fontana, la Nazionale italiana riparte dalla verve ritrovata da Martina Valcepina sui 500, la distanza prediletta in cui a Salt Lake City ha centrato il 4° posto assoluto a un passo dal podio, e forte delle ottime performance messe in mostra dalla staffetta maschile, anch'essa in quarta posizione nella finale A in terra statunitense. Cenni di ripresa si attendono invece dalla squadra femminile che in staffetta deve provare a riscattare l'ultima prova opaca per guadagnare punti importanti per la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Questi gli azzurri che scenderanno sul ghiaccio della Halyk Arena di Almaty: Mattia Antonioli (Esercito), Nicole Botter Gomez (C.P. Pinè), Andrea Cassinelli (Velocisti Ghiaccio Torino), Yuri Confortola (C.S. Carabinieri),Tommaso Dotti (Fiamme Oro Moena), Davide Viscardi (Esercito), Lorenzo Morrone (Velocisti Ghiaccio Torino),Cecilia Maffei (Fiamme Azzurre), Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur), Arianna Sighel (Sporting Club Pergine), Gloria Ioriatti (C.P. Pinè) e Martina Valcepina (Fiamme Gialle). Tra le donne Valcepina, Botter Gomez e Mascitto pattineranno nei 500 e nella prima sessione dei 1500 mentre Ioriatti, Maffei e Sighel si cimenteranno nei 1000 e nella seconda sessione dei 1500. Tra gli uomini invece Cassinelli, Antonioli e Morrone faranno i 500, Dotti, Viscardi e ancora Morrone gareggeranno sui 1000 mentre nei 1500 tutti in pista ad eccezione di Morrone e con Confortola impegnato in entrambe le sessioni.