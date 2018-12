Le staffette miste di domenica sono state l'aperitivo ideale, ora è tempo di iniziare a fare sul serio con le prime prove individuali. Da oggi a Pokljuka entra nel vivo la stagione di Coppa del Mondo di biathlon, con una tappa che proporrà nell'ordine individuale maschile (oggi), individuale femminile (domani), le duplici sprint (venerdì gli uomini, sabato le donne) fino agli inseguimenti previsti per domenica. Le prime scaramucce domenicali hanno - se mai ci fossero stati dubbi - confermato ancora una volta come il francese Martin Fourcade sia l'uomo da battere nel panorama maschile. Il transalpino è proiettato verso un'altra stagione da «one man show» che porterebbe in dote l'ottava Coppa del Mondo consecutiva ed è onestamente difficile individuare profili in grado di impensierirlo, se non il norvegese Johannes Boe che però deve ancora trovare la giusta continuità ad altissimi livelli. In casa Italia il più accreditato per una partenza forte sembra essere Lukas Hofer (nella foto) , apparso più in palla domenica rispetto a Dominik Windisch, a mal partito specie al poligono. Domani quindi toccherà alle ragazze, trainate da Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi: Kaisa Makarainen sembra la grande favorita per la sfera di cristallo, ma le azzurre hanno tutte le carte in regola per recitare - entrambe - un ruolo di antagoniste di grande caratura.