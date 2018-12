Manfred Moelgg resta nel primo gruppo del gigante maschile di Coppa del Mondo dopo il sedicesimo posto di Beaver Creek, piccolo passo indietro per il noneso Luca De Aliprandini, che sulla Birds of Prey non si è qualificato alla seconda manche ed è stato scavalcato in graduatoria anche dallo statunitense Tommy Ford. Così ora l'atleta delle Fiamme Gialle, 19° nella start list, rischia di restare appena fuori dai primi quindici nel prossimo gigante in programma sabato 8 dicembre in Val d'Isere, anche considerando che davanti a lui ci sono Neureuther (infortunato), Murisier (stagione finita) e l'azzurro Eisath (ritirato). Sale al 22° posto Riccardo Tonetti, più lontani gli altri italiani Borsotti, Nani e Bosca.