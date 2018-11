Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli, Dietmar Noeckler e il trentino Giandomenico Salvadori in campo maschile e Greta Laurent e Lucia Scardoni fra le donne sono gli italiani iscritti sabato 24 e domenica 25 novembre alle prime gare di Coppa del Mondo di sci di fondo sulla pista di Ruka, in Finlandia.

In programma una sprint in tecnica classica il primo giorno (qualificazioni alle ore 10.30, finali alle 12.30 italiane con diretta tv su Raisport ed Eurosport), seguita il giorno successivo da una 10 km femminile sempre in classico (ore 10.45 italiane) e da una 15 km maschile (alle 12.30 italiane). Le alte temperature e la conseguente scarsezza di neve stanno creando qualche problema agli organizzatori, che hanno sinora preparato un anello da 3,3 km, tuttavia stanno facendo arrivare altra neve dal vicino centro di Vuokatti e dalla vicina pista di sci alpino.

L'anno passato la squadra azzurra raccolse un quinto posto con Pellegrino nella sprint, che si piazzò successivamente ventunesimo nella 15 km a inseguimento. Il vicecampione olimpico non è mai riuscito a salire sul podio in questa località.