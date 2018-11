Saranno dieci gli sciatori italiani del gruppo maschile di Coppa Europa che parteciperanno alla trasferta di Levi, in Finlandia, dove giovedì 29 novembre e venerdì 30 sono previsti i primi due slalom della competizione.



Alcuni atleti si trovano già in Finlandia per aver partecipato allo slalom di Coppa del Mondo e resteranno per il nuovo raduno: si tratta dei giovani Fabian Bacher, Alex Vinatzer, il fassano Federico Liberatore e Simon Maurberger. Arriveranno martedì 20, invece, l'altro trentino Andrea Ballerin, Francesco Gori, Giuliano Razzoli, Giordano Ronci, Hans Vaccari e Hannes Zingerle. Con loro ci saranno gli allenatori Roberto Lorenzi e Roberto Saracco più gli altri membri dello staff tecnico.