È Irene Curtoni la migliore delle italiane nel primo slalom femminile di Coppa del Mondo di sci alpino, vinto da Mikaela Shiffrin. A Levi l'atleta valtellinese chiude al 18° posto, quattro centesimi davanti a Chiara Costazza, 19ª, dopo una seconda manche più o meno in linea con la prima per entrambe: difficoltà sul piano iniziale, netta ripresa sulla prima parte del ripido, finale senza grande velocità. Il tempo complessivo di Irene (1'35"46) la fa scivolare a -2"85 dalla Shiffrin e a 36/100 dalla quindicesima posizione. Non si sono qualificate per la seconda manche le altre tre azzurre in gara: la roveretana Martina Peterlini (50ª, partita nonostante la frattura al setto nasale rimediata in allenamento in Finlandia), Marta Bassino (59ª) e Roberta Midali, che non è riuscita a chiudere la prova.



Mikaela Shiffrin si conferma regina dello slalom ottenendo la vittoria numero 33 nella specialità in Coppa del mondo e la numero 44 in generale. Risultati pazzeschi, nonostante una condizione non ancora ottimale, confermata dal 28° tempo nella seconda manche, quando ha potuto gestire il vantaggio dopo la brutta prova di Frida Hansdotter, scivolata fuori dal podio. La grande impresa del giorno è di Bernadette Schild, terza dopo il dodicesimo posto della prima manche, mentre Petra Vlhova, che qui vinse l'anno scorso, chiude seconda a 58/100 dalla Shiffrin.