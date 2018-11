Un nuovo successo in Coppa del Mondo per il pattinatore di Rizzolaga di Pinè Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), che conquista la spettacolare prova in linea mass-start.

Inizia nel migliore dei modi la nuova stagione di Coppa del Mondo per il pattinatore pinetano e per la giovane nazionale di speed skating guidata dal commissario tecnico Maurizio Marchetto e dagli allenatori Matteo Anesi e Enrico Fabris (oro olimpico nella staffetta di Torino 2006).

Nella prima tappa di Coppa del Mondo Isu World Cup 2018-19, in corso di svolgimento sul ghiaccio nipponico di Obihiro, Andrea Giovannini (25 anni lo scorso agosto) ha ottenuto la sua quarta vittoria in coppa del mondo nella spettacolare ed incerta mass-start dopo i successi di Seul, Astana, e nella scorsa stagione di Calgary (con medaglia d’argento sulla stessa distanza agli Europei di Kolomna ad inizio gennaio).

«Una vittoria davvero inaspettata ed giunta solo allo sprint – spiega con un sms Andrea Giovannini – a differenza delle altre vittorie sono riuscito a gestire al meglio le energie e vincere in volata. Un successo che dedico alle Fiamme Gialle ed alla mia ragazza, e che mi dà nuovi stimoli in vista dell’intera stagione, con la consapevolezza di avere una carta in più anche nello sprint della mass-start prima un aspetto da perfezionare».

Al via oggi anche la stagione italiana del pattinaggio velocità in gara quasi 100 atleti all’Ice Rink Pinè nella prima prova del circuito Grand Prix a cura dello Sporting Club Pergine.