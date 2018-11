A Levi si gareggia. È arrivato l'ok della FIS dopo i controlli effettuati sulla neve dell'impianto finlandese: sabato 17 (ore 10.15 e 13.15) e domenica 18 novembre (ore 10.15 e 13.15) si terranno i due slalom, come da calendario, prima quello femminile e poi quello maschile. Sono i primi della stagione di Coppa del mondo e per gli uomini si tratta della prima gara in assoluto visto che il gigante di Sölden è stato annullato per le cattive condizioni meteo.



Ecco i risultati degli ultimi 5 anni a Levi: si contano un terzo posto di Manfred Moelgg nel novembre del 2016, per quanto riguarda l'Italia, e due vittorie di Marcel Hirscher e Mikaela Shiffrin.



2017

Uomini: 1. Neureuther (Ger); 2. Kristoffersen (Nor); Hargin (Sve)

Donne: 1. Vlhova (Svk); 2. Shiffrin (Usa); 3. Holdener (Svi)



2016

Uomini: 1. Hirscher (Aut); 2. Matt (Aut); 3. MOELGG (ITA)

Donne: 1. Shiffrin (Usa); 2. Holdener (Svi); 3. Vlhova (Svk)



2015

Cancellato



2014

Uomini: 1. Kristoffersen (Nor); 2. Hirscher (Aut); 3. Neureuther (Ger)

Donne: 1. Maze (Slo); 2. Hansdotter (Sve); 3. Zettel (Aut)



2013

Uomini: 1. Hirscher (Aut); 2. Matt (Aut); 3. Kristoffersen (Nor)

Donne: 1. Shiffrin (Usa); 2. Hoefl-Riesch (Ger); 3. Maze (Slo)