Elena Fanchini ha ottenuto il via libera dalla Commissione Medica FISI per riprendere a pieno ritmo l’attività agonistica.

La trentatreenne finanziera bresciana, costretta bruscamente a fermarsi nello scorso mese di gennaio a causa di un tumore, ha concluso il ciclo di terapie e gli ultimi esami a cui si è sottoposto hanno confermato la sua completa guarigione. Da oggi tornerà a disposizione della squadra femminile di Coppa del mondo e si allenerà sin dal prossimo raduno insieme alle compagne con cui ha condiviso tante avventure sin dal 2005.

«In tutti questi mesi sono sempre riuscita ad allenarmi, anche se le ultime settimane sono state pesanti per via delle ultime cure che sono state abbastanza pesanti - racconta Elena -, tuttavia l’aiuto di tanta gente è stato di conforto e mi è servito per superare questo periodo. Adesso posso finalmente dedicarmi esclusivamente allo sport, abbiamo stilato un programma di allenamento con gli allenatori che durerà novembre e dicembre, da gennaio rientrerò in gara».