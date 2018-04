Un primato che inorgoglisce tutto il Trentino: la Marcialonga è stata insignita del riconoscimento di miglior gara del circuito Visma Ski Classics 2018, finendo addirittura davanti a due “mostri sacri” quali Birkebeinerrennet e Vasaloppet.

La ski-marathon di Fiemme e Fassa è dunque “event of the year”, con il presidente Angelo Corradini a raccogliere il prestigioso ed inaspettato riconoscimento a Levi, in Lapponia, da parte di atleti, coach, organizzatori, giornalisti e addetti ai lavori che hanno incoronato la granfondo trentina nell’ambito della serata conclusiva del challenge che racchiude le migliori manifestazioni fondistiche internazionali in materia di lunghe distanze: «Non è stata una cosa pianificata – ha affermato Corradini - non ne sapevamo nulla, ci aspettavamo un secondo o terzo posto, e ciò rende il risultato ancor più soddisfacente e straordinario. Questo premio è da condividere con tutti quelli che ci hanno dato una mano, nessuno escluso».

Ed ora non resta che darsi appuntamento al prossimo anno, quando il 27 gennaio 2019 si disputerà la quarantaseiesima edizione di una storica manifestazione che punta a compiere il primo tassello verso il cinquantennale.