Niente da fare per il Bolzano nel quarto incontro della finale Ebel contro il Salisburgo. Al Palaonda, davanti ad oltre 7mila tifosi, i Foxes hanno ceduto agli austriaci 6-3. La serie è sul due pari e tutto si deciderà domani sera in Austria. Ieri sera austriaci avanti al 9'09 del primo drittel con Schremp. Una quarantina di secondi prima della fine del tempo pari biancorosso con Petan. Bolzano addirittura in vantaggio al 6'51 del secondo tempo con DeSousa, ma la gioia dura appena un paio di minuti, visto che Schiechl trova il nuovo pari. Alla nuova rete di Bernard gli austriaci rispondono con Cijan. Poi dilagano con Schremp, Duncan e Brouillette.