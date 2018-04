Oggi a mezzogiorno è scaduto il termine di presentazione delle candidature per il rinnovo del consiglio della Federazione Italiana Sport Invernali per il mandato 2018-2022. L’assemblea ordinaria elettiva è in programma per domenica 22 aprile a Milano.

Come da statuto saranno eletti 1 presidente, 7 consiglieri federali in rappresentanza degli affiliati, 2 consiglieri in rappresentanza degli atleti (con equa rappresentanza di atleti e atlete), 1 consigliere in rappresentanza dei tecnici, 1 presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

I candidati alla presidenza sono 4: il presidente uscente Flavio Roda, quindi Claudio Ravetto, Maurizio Paniz e Franco Vismana. Sono invece 13 i candidati per i 7 posti da consigliere: l’attuale presidente del Comitato Trentino Angelo Dalpez, quindi Dario Bazzoni, Lidia Bernardi, Dante Berthod, Enrico Da Rin, Carmelo Ghilardi, Paolo Giubilato, Stefano Longo, Marco Mapelli, Pietro Marocco, Antonio Sgro, Enzo Sima, Alfons Thoma. Sono 4 i candidati ai due posti da consigliere atleta, che devono essere equamente suddivisi fra un rappresentante del gentil sesso e un maschio. Si tratta di Igor Ghedina, Mauro Mottini, la trentina Donatella Nicolussi e Gabriella Paruzzi. Per l’unico posto a disposizione di consigliere tecnico sono in lizza invece tre allenatori, vale a dire Carlo Dal Pozzo, Andrea Giordano e Alberto Laurora. Quattro anche i candidati per l’unico posto da presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. In lizza il presidente uscente, il roveretano Elio Grigoletto, quindi Federico Loda, Pierpaolo Pandiani e Andrea Pizio.

Particolarmente interessante la sfida per la presidenza, visto che Flavio Roda per vincere (visto che è al suo terzo mandato) necessita di ottenere il 55% dei consensi al primo turno. Per andare al ballottaggio non basta la maggioranza relativa, ma quella assoluta del 50% + 1 dei voti.