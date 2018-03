La Coppa del Mondo di scialpinismo torna a Madonna di Campiglio

Madonna di Campiglio torna a organizzare la Coppa del Mondo di sci alpinismo dopo dieci anni di assenza nel calendario Ismf. Nel fine settimana dal 6 all’8 aprile avrà il compito di assegnare le due Coppe di Cristallo e in totale ben 18 titoli iridati.



Il 6 aprile in versione serale si disputerà la competizione sprint sul Canalone Miramonti, quindi dell’individuale di domenica 8 aprile sul tradizionale percorso della celebre Ski Alp Race Dolomiti di Brenta, che taglia il traguardo delle 44 edizioni.



Il campione del mondo assoluto di skialp dovrebbe essere un italiano, visto che in lizza per il successo finale ci sono di due valtellinesi Michele Boscacci con 435 punti e Robert Antonioli (vincitore della Coppa 2017) con 418 punti. Al femminile invece la francese Axelle Mollaret ha la vittoria già in tasca, visto l’importante vantaggio sulla spagnola Claudia Galicia Cotrina.