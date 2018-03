Anche l'Austria scende in campo per la candidatura per i Giochi olimpici invernali del 2026.

Il Comitato olimpico austriaco ha inviato oggi al Comitato olimpico internazionale la «lettera di intenti», una prima manifestazione di interesse per avviare negoziati su una possibile assegnazione delle Olimpiadi alle città di Graz/Schladming, nel Land della Stiria.

Questo è il secondo tentativo per l'Austria di proporsi per il 2026, dopo che un referendum popolare aveva bloccato l'idea di una candidatura di Innsbruck, che peraltro ha già ospitato le Olimpiadi invernali nel 1964 e nel 1976.